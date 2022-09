Santander cria serviço de assistência voltado ao público gamer

Estadão Conteúdo 08/09/2022 - 12:40 Compartilhe

O Santander Brasil passa a oferecer um novo serviço da plataforma helpS, de assistências, voltado ao público gamer. O novo produto oferece assistência especializada tanto na instalação de periféricos quanto na evolução de fases em jogos eletrônicos e na conquista de troféus e pontos.







O novo serviço é parte da plataforma helpS Tech, também lançada neste semana. A iniciativa permite suporte a notebooks, smartphones, tablets, relógios inteligentes e sistemas operacionais. O plano básico, sem a cobertura para gamers, tem mensalidade de R$ 19,90. No serviço Tech +Gamer, a mensalidade é de R$ 29,80.

A partir do pagamento da primeira mensalidade, o cliente do banco tem direito a até 12 utilizações durante o período de vigência, de 12 meses. O serviço não tem carência, mas o intervalo mínimo entre as carências é de 30 dias.

No pacote que inclui as assistências para gamers, o banco reúne mais de 80 soluções, de auxílio no download de jogos e aplicativos a dicas para transmitir partidas ao vivo pela internet. Há ainda soluções de conveniência, como um programa de vantagens que oferece descontos para a compra de jogos, lojas de eletrônicos e para a contratação de assistência técnica.

A plataforma de assistência do banco tem um modelo em que o contrato é atrelado ao CPF do cliente, mas que permite que o serviço seja prestado a qualquer pessoa que o contratante desejar. É possível utilizar os benefícios inclusive para bens de terceiros.

A nova plataforma é parte da aposta do Santander no público gamer. Dados da pesquisa Gamer Consumer Research citados pelo banco apontam que os brasileiros consumiram cerca de US$ 2,5 bilhões em produtos e serviços para jogos no ano passado.

“A ideia é que o cliente encontre tudo o que mais precisa para o seu dia a dia em uma plataforma única na palma de sua mão”, afirma em nota o superintendente executivo do banco e responsável pelo helpS, Marcelo Cavalcante.