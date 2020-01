Santander compra 40% restantes do Banco Olé por R$ 1,608 bilhão

O Santander Brasil fechou a compra da fatia do Banco Olé que pertencia à Bosan Participações por R$ 1,608 bilhão. A transação envolve 40% de ações do capital social do Olé, que eram o único ativo da Bosan. Com a transação, anunciada em dezembro, o Santander passa a ser, direta e indiretamente, titular da totalidade das ações de emissão do Banco Olé.

O Olé tem como foco o crédito consignado, e o Santander informou em março do ano passado que a Bosan formalizou interesse em exercer a opção de venda de sua fatia no capital da instituição para a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, controlada pelo Santander Brasil.