Santander: Carlos André, VP de Wealth Management, deixará o banco após mudança na área

O Santander Brasil promoveu uma série de mudanças na alta cúpula. A principal delas é a exoneração de Carlos André, vice-presidente de Wealth Management do banco, aprovada pelo conselho de administração nesta quinta-feira, 6.

De acordo com o Santander, a estrutura passará por uma “evolução”, alinhada com a matriz da Espanha. Carlos André dará apoio na transição e reestruturação do modelo de gestão até o dia 30 de junho. O banco não informa qual será a mudança de estrutura.

Além disso, o banco aprovou outras alterações. Luis Bittencourt, que era o vice-presidente de Tecnologia e Operações, passará a outra empresa do conglomerado, não informada no comunicado. No lugar dele, entra Gilberto Duarte de Abreu Filho, que hoje é vice de Corporate Banking.

Para o posto hoje ocupado por Abreu Filho, foi promovido o atual diretor do banco André Juaçaba de Almeida. As duas mudanças entrarão em vigor em 1º de abril.