Santander Brasil tem lucro de mais de R$4 bi no 3º tri

(Reuters) – O Santander Brasil reportou nesta quarta-feira lucro líquido gerencial de 4,34 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com o ROE no melhor patamar histórico.

De acordo com o banco, o seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) avançou para 22,4%, de 21% um ano antes.

A margem financeira líquida cresceu 15%, para 10,9 bilhões de reais, com as receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias avançando 13,4%.

A carteira de crédito totalizou 450,26 bilhões de reais, um acréscimo de 13,3% em 12 meses. O índice de inadimplência acima de 90 dias, porém, aumentou de 2,1% para 2,4%.

O banco disse que o resultado de provisão para créditos de liquidação duvidosa somou 3,676 bilhões de reais, aumento de 26,1% no ano, alinhado com o crescimento da carteira.

No final do terceiro trimestre, o Santander Brasil tinha 2.029 agências, de 2.168 unidades um ano antes.

(Por Paula Arend Laier)

