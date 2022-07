Santander Brasil tem lucro acima do esperado no 2° tri, mas provisões aumentam

SÃO PAULO (Reuters) – O lucro líquido do Santander Brasil superou as expectativas de analistas no segundo trimestre, mas as provisões para perdas com empréstimos aumentaram acentuadamente em um cenário macroeconômico desafiador, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira.

O lucro líquido foi de 4,08 bilhões de reais, acima do esperado, já que analistas consultados pela Refinitiv projetavam lucro de 3,88 bilhões de reais. O resultado representou alta de 2% frente ao trimestre imediatamente anterior.

No entanto, o Santander Brasil disse que as provisões para devedores duvidosos atingiram 5,75 bilhões de reais no trimestre, um aumento de 24,6% em relação aos três meses encerrados em março.

Terceiro maior banco privado do país, a unidade local do espanhol Santander concorre com instituições como Itaú Unibanco, Bradesco e o Banco do Brasil.

“Os indicadores de qualidade da carteira de crédito apresentaram estabilidade no período, mesmo ainda em um cenário macroeconômico desafiador”, disse Angel Santodomingo, diretor financeiro e de relações com investidores do Santander Brasil, em relatório de resultados.

A carteira de crédito do Santander Brasil subiu 2,9% no segundo trimestre ante os três primeiros meses do ano, para 468,54 bilhões de reais.

O Brasil é a maior base de clientes do banco espanhol Santander e responde por quase um terço do lucro do grupo.

