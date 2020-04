Santander Brasil adquire empresa de call center da Getnet por R$ 1 milhão

O Santander Brasil informou que adquiriu a Toque Fale Serviços de Telemarketing, empresa de call center da Getnet, de maquininhas. A transação, fechada em 24 de março, custou ao banco cerca de R$ 1 milhão, conforme informa a instituição nas notas explicativas de seu balanço do primeiro trimestre.

Anteriormente, as ações da Toque Fala eram detidas pela Getnet e Auttar, empresa de soluções tecnológicas do grupo. Com a transação, o Santander passou a ser acionista direto da Toque Fale e detentor de 100% do seu capital e a instituição passa a prestar alguns serviços para o banco.

O Santander tem reforçado sua aposta na Getnet. Há pouco mais de um ano, desembolsou R$ 1,431 bilhão para adquirir o restante da empresa que ainda estava nas mãos de sócios minoritários.

A Getnet é a terceira maior adquirente do mercado brasileiro e quebrou o duopólio existente entre Cielo, de Bradesco e Banco do Brasil, e Rede, do Itaú Unibanco. No primeiro trimestre, a empresa capturou R$ 59,2 bilhões em suas maquininhas, volume 24,4% superior ao visto no mesmo intervalo de 2019. O número de transações em cartões de crédito e débito soma 683,4 milhões, alta de 23,62%, na mesma base de comparação.