Santander adquire 80% da consultoria WayCarbon

O banco Santander anunciou nesta terça-feira, 8, a aquisição de 80% da consultoria WayCarbon, líder em ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança) e com sede no Brasil. O valor do negócio não foi revelado. A transação deve ser concluída no segundo trimestre deste ano.

A WayCarbon assessora agentes públicos e privados em projetos de sustentabilidade, há 15 anos. Seu negócio está ancorado em três frentes principais: consultoria ESG; software de gestão para apoiar a implementação de estratégias sustentáveis e o comércio de crédito de carbono. A consultoria está presente em 18 países e conta com um quadro de 180 funcionários.

O Santander afirma que a aquisição da WayCarbon é um passo importante para apoiar seus clientes ao redor do mundo sob a ótica da sustentabilidade e transição energética. Ajudará ainda, acrescenta, ao próprio conglomerado espanhol a evoluir nas questões ESG.”Este acordo ajudará a manter o Santander na vanguarda”, afirmou o diretor global de Corporate & Investment Banking do Santander, José M Linares, em nota.

Já o CEO da WayCarbon, Felipe Bittencourt, disse que o acordo com o Santander vai ajudar na expansão global do negócio, com produtos e serviços especializados para uma gama maior de empresas nos dez principais mercados na Europa e nas Américas.

No comunicado, o Santander informou pretende levantar ou facilitar € 120 bilhões em financiamento verde entre 2019 e 2025 e € 220 bilhões até 2030 como parte de sua agenda ESG.

A aquisição da WayCarbon, conforme o conglomerado espanhol, está sujeita às condições de fechamento, e terá um “impacto insignificante” no capital do grupo e “proporcionará um retorno sobre o capital investido de 30% a 50% de três a quatro anos”.

