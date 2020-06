Santander abre em MT 40ª loja Agro

São Paulo, 25 – O Santander inaugurou sua 40ª loja Agro no Brasil em Campo Verde (MT). Nesses locais, o atendimento é focado no setor, com realização de transações bancárias que não sejam em espécie. Segundo a instituição, em nota, as unidades já são responsáveis por 15% da carteira de crédito do Santander no varejo (pessoas físicas). Das 40 unidades, sete viraram agências, acompanhando o crescimento de outros setores das economias locais, como comércio, indústria e serviços: em Campo Novo do Parecis (MT), Alta Floresta (MT), Cáceres (MT), Cianorte (PR), Pato Branco (PR), Vilhena (RO) e Balsas (MA).

“O modelo de negócios, criado em 2017, serviu de exemplo para outros espaços físicos do banco e impulsionou sua interiorização”, afirmou na nota o diretor de Agronegócio do Santander Brasil, Carlos Aguiar. “Seguiremos em expansão nas regiões que são destaques no PIB Agro e as que apresentam potencial de crescimento”, acrescentou o executivo.

A carteira de crédito ampliada do Santander (que abrange recursos obrigatórios, a juros controlados, e livres, BNDES, Funcafé e os títulos CPR e CDCA) chegou a R$ 20 bilhões ao fim de 2019, crescimento de 22,5% ante 2018 (R$ 16,325 bilhões).

Até abril, o montante chegou aos R$ 21,5 bilhões, avanço de 23% na comparação anual.

