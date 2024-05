Santana: Inep irá divulgar calendário exclusivo do Enem ao RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 19:45 Para compartilhar:

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta segunda, 20, no Palácio do Planalto, que haverá um calendário especial para o Enem no Rio Grande do Sul, Estado atingido por uma série de enchentes. Segundo ele, o Inep divulgará o cronograma quando houver mais informações sobre a situação dos municípios gaúchos. Isso será avaliado até novembro, quando o exame é aplicado.

Santana também disse que os estudantes do Rio Grande do Sul serão isentos de tarifa. Seriam beneficiados cerca de 40 mil pessoas com a isenção. Além disso, ele afirmou que poderá haver um calendário extra para quem não conseguir se inscrever no primeiro momento.