Santana elogia postura ‘inteligente’ do Atlético-MG para avançar na Sul-Americana

O Atlético-MG não chegou a bombardear o La Equidad-COL no estádio El Campín, mas foi eficiente no ataque e conquistou uma tranquila vitória por 3 a 1, resultado que garantiu a vaga mineira nas semifinais da Copa Sul-Americana. Segundo o técnico Rodrigo Santana, o time entrou em campo sabendo que não poderia jogar no mesmo nível do adversário em razão da altitude de Bogotá, capital da Colômbia.

“Sabíamos da dificuldade da atitude, do gramado seco, isso dificultou muito nossa proposta de ter a bola. Não tem como jogar de igual para igual com o La Equidad. A equipe é muito bem treinada, não tínhamos como jogar de igual para igual na altitude”, avaliou o treinador atleticano, que ainda explicou a estratégia adotada e elogiou a resposta positiva dos atletas em campo.

“Marcamos baixo porque sabíamos da pressão nos 20 primeiros minutos. Soubemos sofrer e conseguimos fazer um gol aos 19 minutos. Isso facilitou um pouco. Fizemos um jogo inteligente, demos a bola para o adversário e soubemos aproveitar as oportunidades”, afirmou.

Santana também se mostrou satisfeito com a evolução no repertório de jogadas. O bom uso da bola parada, recurso até então pouco aproveitado, foi um dos pontos que mais agradou o comandante.

“Aconteceram várias coisas que não vinham acontecendo, como gols em jogada de bola parada. Fizemos dois gols de escanteio. Em um jogo onde a gente não teve a bola e jogamos muito abaixo tecnicamente, é importante ter outras alternativas”, comentou.

O adversário do Atlético nas semifinais da Sul-Americana será o Colón-ARG, que eliminou o Zulia-VEN no dia 15 de agosto, com uma goleada por 4 a 0 na rodada de volta após derrota por 1 a 0 no primeiro jogo. As datas ainda não foram definidas.

get_the_ID():991889