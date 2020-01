‘Santa Sé está preocupada’, diz núncio do Papa no Irã

CIDADE DO VATICANO, 03 JAN (ANSA) – O núncio apostólico do Vaticano no Irã, arcebispo Leo Boccardi, disse nesta sexta-feira (3) que a capital Teerã vive uma situação de “incredulidade, dor e raiva” por causa da morte do general Qassem Soleimani, alvo de um ataque aéreo ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista à ANSA, Boccardi afirmou que a tensão “chegou a um nível nunca visto antes e complica ainda mais a situação na região, que parece verdadeiramente incandescente”.

“Incredulidade, dor e raiva: essas foram as primeiras reações em Teerã à notícia da morte do general Soleimani. As grandes manifestações em muitas cidades do Irã após as orações de sexta-feira expressam muito bem esses sentimentos”, contou.

Segundo o núncio, o papa Francisco está informado sobre o assunto, e o Vaticano acompanha os acontecimentos “com preocupação”. “Apenas dois dias atrás celebramos a Jornada Mundial da Paz, e esses fatos devem nos incentivar a trabalhar com esperança pela paz. O diálogo que a Santa Sé mantém com o Islã é a principal via para a solução dos conflitos”, acrescentou.

Soleimani era comandante da Força Quds, unidade especial do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, e o militar mais poderoso do Irã. O general estava em um carro bombardeado pelos EUA no aeroporto internacional de Bagdá, capital do Iraque.

Figura bastante popular no país, Soleimani era próximo ao aiatolá Ali Khamenei, guia supremo do Irã, e cotado como sucessor do presidente Hassan Rohani. Já a Casa Branca o acusa de ser responsável pela morte de americanos no Oriente Médio e diz que o ataque tinha como objetivo evitar futuras ações contra os EUA.

A morte do general deve provocar uma escalada da tensão no Oriente Médio, e uma retaliação por parte do Irã é dada como certa. (ANSA)