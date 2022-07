Santa Maria Soldiers, União da Serra e Sergipe Redentores fecham 5ª rodada da Liga BFA com vitória Jogos aconteceram na tarde deste domingo

Três jogos encerraram a quinta semana da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). No Rio Grande do Sul, os visitantes saíram vitoriosos dos duelos. Em Canoas, o Santa Maria Soldiers estreou com vitória e, em Farroupilha, o Bulldogs FA superou o União da Serra. Pela Conferência Nordeste, o Sergipe Redentores conquistou uma vitória emocionante contra o Santana Redbulls.

No Centro Olímpico, em Canoas-RS, o Santa Maria Soldiers estreou com vitória sobre Canoas Bulls, por 30 a 10. Foi o primeiro jogo do atual campeão gaúcho e a primeira derrota dos Bulls na competição nacional.

Em seu próximo compromisso, o Santa Maria Soldiers encara o União da Serra, em casa, no dia 23 de julho. Por sua vez, o Canoas Bulls tenta a recuperação ante o Moon Howlers, no estádio Moacir Tomelin, em São José dos Pinhais-PR.

E MAIS:

Em Farroupilha-RS, o União da Serra derrotou o Bulldogs FA, por 39 a 19. Foi a estreia da equipe de Venâncio Aires na competição nacional e a primeira vitória do União da Serra na Liga BFA.

O Bulldogs FA encara o Canoas Bull, no dia 6 de agosto, em Venâncio Aires. Já o União da Serra visita o Santa Maria Soldiers no dia 23 de julho.

Para finalizar a rodada, o Sergipe Redentores conquistou a segunda vitória na competição ante o Santana RedBulls, por 13 a 10. O triunfo foi conquistado no último quarto.

O Santana RedBulls volta a campo contra o Maceió Marechais, no dia 23 de julho. Por sua vez, o Sergipe Redentores tenta a terceira vitória na competição ante o Carrancas FA, no dia 30 de julho, em Petrolina-PE.

Importante destacar que a partida entre América Bulls e Recife Apaches, que seria realizada no domingo (10/7), foi adiada em função das fortes chuvas que atingem Macaíba-RN, palco do jogo. A nova data para o confronto está marcada para o dia 21 de agosto, às 14h, na Vila Olímpica.

E MAIS: