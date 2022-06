Santa Cruz vence Atlético-BA, fora de casa, e sonha com vaga na Série D Equipe visitou os baianos e saiu com resultado positivo

Nesta segunda-feira (27), a Série D teve o encerramento da 11ª rodada. Trem e São Raimundo se enfrentaram no Estádio Zerão, mas ficaram no empate sem gols. Como resultado, os mandantes ficaram na quarta colocação, com 16 pontos no Grupo A, por sua vez, o clube amazonense está logo na frente, com 19.





Logo depois, o Santa Cruz conquistou uma vitória importante fora de casa e ainda sonha com a vaga para a próxima fase. A equipe do Santinha fez 4 a 1 sobre o Atlético-BA e subiu para o quarto lugar, com 15 pontos. Os baianos ficam na lanterna do Grupo D, com nove.

Confira os resultados da Série D:

Trem 0x0 São Raimundo-AM

Atlético-BA 1×4 Santa Cruz

