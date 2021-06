Santa Cruz segura empate com Volta Redonda na Série C

Volta Redonda e Santa Cruz empataram por 0 a 0 na noite deste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Os visitantes chegaram para o duelo com onze desfalques causados pelo novo coronavírus (covid-19), além de outros dois por lesão. Embora o empate tenha acontecido em circunstâncias heroicas, o tricolor pernambucano segue sem vencer na competição, com apenas três pontos em cinco jogos, na lanterna da chave. Já o Volta Redonda desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da chave e está em segundo, com oito pontos.

Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 0x0 Santa Cruz-PE

Pressionamos, criamos grandes chances de gol, mas o goleiro deles fez uma grande partida e a bola teimou em não entrar. pic.twitter.com/lSu3OfljAJ — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) June 27, 2021

O destaque da partida foi o goleiro Geaze, que atuou pela primeira vez na temporada, justamente em virtude dos desfalques do Santa Cruz. Ele fechou o jogo com defesas importantes e contou com a ajuda do zagueiro Calixto, que salvou um gol do Volta Redonda nos acréscimos do segundo tempo.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 3. O Volta Redonda vai até Fortaleza encarar o Ferroviário, enquanto o Santa Cruz recebe o Paysandu.

Outros resultados deste sábado:

Grupo A

Jacuipense 1 x 0 Ferroviário

Manaus 2 x 1 Tombense

Grupo B

Paraná 3 x 1 São José

Mirassol 1 x 2 Ituano

