Santa Cruz-PE empata com Pacajus-CE e perde chance de se isolar na ponta da Série D

O Santa Cruz-PE desperdiçou a chance de se isolar na liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Pacajus-CE, nesta quinta-feira, no estádio do Arruda, no Recife. Este jogo fechou a sexta rodada e deixou os dois times com a mesma pontuação – 11 pontos – mas com os cearenses na liderança, por ter melhor saldo de gols: 5 a 2.

Completam o G-4, a zona de classificação: Nacional-PB e Potiguar-RN, ambos com 10 pontos, o que confirma o equilíbrio na briga pelas primeiras posições. O Souza-PB tem nove, em quinto, e o Campinense-PB tem sete, em sexto lugar.

O destaque da noite ficou para a goleada de 5 a 0 do Princesa de Solimões-AM em cima do Humaitá-AC, que valeu a quarta posição dentro do Grupo A1, com oito pontos. Está atrás do Tuna Luso-PA (9), Águia-PA (11) e do líder Nacional-AM (13). O Humaitá-AC está em sexto lugar, com sete pontos. O São Francisco-AM aparece em sétimo lugar, com seis pontos, após vencer por 1 a 0 o Trem-AP, lanterna com quatro.

Outra goleada foi conquistada pelo Jacuipense-BA por 4 a 1 em cima do Cruzeiro-AL no equilibrado Grupo A4. O clube baiano subiu para a quinta posição, com oito pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, que fica em sexto pelo saldo de gols: 3 a 2. A briga pela G-4 está equilibrada porque três times aparecem com nove pontos: ASA-AL, Sergipe-SE e Bahia de Feira de Santana-BA. O líder é o Retrô-PE, vice-campeão pernambucano, com 12 pontos.

Pelo Grupo A2, o Caucaia-CE, lanterna com quatro pontos, empatou em casa e sem gols com o Maranhão-MA, terceiro com nove pontos. Está atrás do Parnahyba-PI, com 10, e do Ferroviário-CE, líder absoluto da competição com 18 pontos, sendo o único time com 100% de aproveitamento.

No final de semana acontecem os jogos da sétima rodada. Ao término de 14 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, em que se inicia o mata-mata até a final, sempre em dois jogos. Apenas os quatro semifinalistas garantem o acesso.

Confira os resultados da 6ª rodada:

Caucaia-CE 0 x 0 Maranhão-MA

São Francisco-AC 1 x 0 Trem-AP

Princesa do Solimões-AM 5 x 0 Humaitá-AC

Jacuipense-BA 4 x 1 Cruzeiro-AL

Santa Cruz-PE 0 x 0 Pacajus-CE

