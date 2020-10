Santa Cruz e Brusque mantêm a liderança dos seus grupos na Série C

A liderança do Campeonato Brasileiro da Série C continua nas mesmas mãos. Pelo Grupo A, o Santa Cruz venceu o Paysandu por 2 a 1, no Recife, e segue firme na ponta. Pelo Grupo B, o Brusque empatou por 1 a 1 com o Ypiranga, em Erechim (RS), e também permanece sendo o primeiro colocado. Quatro jogos foram disputados neste domingo pela 10.ª rodada, a primeira do returno.

No estádio do Arruda, o Santa Cruz contou com a boa participação do atacante Pipico. Ele marcou um gol em cada tempo e deixou o time na frente do Pasyandu, que diminuiu com Vinícius leite, cobrando falta. O time pernambucano lidera com 21 pontos, dois na frente do Remo (19), com Vila Nova-GO (16) e Ferroviário-CE (14), fechando o G4 zona de classificação.

O Imperatriz voltou a perder em casa, desta vez para o Treze, por 2 a 1. Com apenas um ponto o time maranhense é o lanterna, acumulando oito derrotas, e na zona de descenso ao lado de Jacuipense, com 10. O Treze, em alta, aparece com 13 pontos, em quinto lugar.

O duelo gaúcho pelo Grupo A terminou igual na cidade de Erechim (RS), onde Ypiranga-RS e Brusque-SC ficaram no placar de 1 a 1. O empate fora de casa deixou o Brusque com 23 pontos na frente, justamente, do Ypiranga, com 18. A diferença, portanto, do líder para o vice-líder é de cinco pontos.

Sob o comando de Itamar Schulle, que assumiu no lugar de Roberto Cavalo, o Criciúma venceu o Londrina por 2 a 1, no estádio Heriberto Hulse. A vitória recolocou o Criciúma na terceira posição, com 15 pontos, um na frente do Londrina que fecha o G4. São Bento, com cinco, e Boa Esporte, com seis, estão na zona de rebaixamento.

A décima rodada continua na segunda-feira. No Estádio do OBA, Vila Nova-GO e Manaus-AM, se enfrentam a partir das 20h. Na quinta-feira (15) em jogo remarcado por conta dos jogos das finais do Paulista A2, o São Bento recebe o São José-RS, no Estádio Walter Ribeiro, também às 20h, fechará a rodada.

Confira os jogos da 10.ª rodada da Série C:

Sábado

Botafogo-PB 2 x 1 Ferroviário-CE

Remo-PA 2 x 0 Jacuipense-BA

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Boa Esporte-MG

Tombense-MG 0 x 0 Ituano-SP

Domingo

Santa Cruz-PE 2 x 1 Paysandu-PA

Imperatriz-MA 1 x 2 Treze-PB

Ypiranga-RS 1 x 1 Brusque-SC

Criciúma-SC 2 x 1 Londrina-PR

Segunda-feira

20h – Vila Nova-GO x Manaus-AM

Quinta-feira

20h – São Bento-SP x São José-RS

