Santa Cruz bate o River-PI e está nas quartas da Copa do Nordeste Santinha cumpriu o seu papel e carimbou o seu passaporte entre os quatro do grupo B

No Valfredão, o Santa Cruz confirmou o bom momento, derrotou o River-PI e garantiu a sua vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.

O jogo



O confronto estava morno, sem muita emoção e com os goleiros de espectadores. Mas aos 22 minutos, Paulinho soltou uma bomba de fora da área e deu a vitória ao Santa Cruz.

Com o resultado a seu favor, o Santinha diminuiu o ritmo e apenas administrou a vontade. Além da vantagem no marcador, o River ficou com um jogador a menos e não teve reação.

Classificação



O Santa Cruz ficou com a quarta colocação na chave B, com 13 pontos. O River-PI ficou na lanterna do A, com 4 pontos.

