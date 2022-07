Santa Cruz avança na Série D com empate ao lado de América-RN e Afogados-PE

Mesmo sem vencer, o Santa Cruz-PE garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, neste sábado, quando foram disputados 17 jogos válidos pela 14ª rodada, a última desta fase classificatória.

América-RN e Afogados-PE também confirmaram vagas, totalizando 26 classificados. Os últimos seis times vão ser conhecidos nos 15 jogos de domingo.

No estádio do Arruda, no Recife (PE), o Santa Cruz recebeu o Lagarto-SE, até então, líder do Grupo A4. O visitante saiu na frente com Neto, aos oito minutos, enquanto o time pernambucano empatou aos 45 minutos com Hugo Cabral. O empate por 1 a 1 deixou o Santa Cruz em quarto lugar, com 19 pontos, um na frente do Sergipe-SE que, em casa, fez 2 a 0 no Jacupiense-BA, já classificado com 21 pontos.

O Juazeirense-BA era ameaça para o Santa Cruz, porque tinha 16 pontos. Mas perdeu para o CSE-AL, por 1 a 0, em Alagoas. O empate do Lagarto-SE custou a liderança, agora com o ASA-AL que fora de casa fez 3 a 0 em cima do Atlético de Alagoinhas-BA. Os dois terminaram com os mesmos 25 pontos, porém, o ASA tem uma vitória a mais: 7 a 6.

O Grupo A3 definiu dois classificados: América-RN e Afogados-PE que se juntam a Retrô e Souza-PB. Os dois venceram bem. O América foi até o estádio Marizão e venceu o Souza-PB, por 2 a 1, terminando na vice-liderança com 24 pontos. O Afogados-PE foi implacável e goleou o São Paulo Crystal-PB por 7 a 0, terminando em quarto lugar, com 22 pontos.

O Icasa-CE também atingiu os 22 pontos ao empatar fora com o Globo-RN, mas perdeu a vaga no saldo de gols: 11 a -2. O time cearense só dependia dele mesmo, porque seguiria adiante com a vitória. O Retrô-PE, líder e classificado, fechou esta fase com 33 pontos após golear por 5 a 1 o Crato-Ce, no Ceará.

PAULISTAS

Nos outros dois grupos, apenas cumprimento de tabela, com duas derrotas de dois paulistas: Internacional de Limeira e Ferroviária. No Grupo A6, a Inter perdeu em casa para a Caldense, por 1 a 0, terminando em quinto lugar, com 17 pontos. A Ferroviária perdeu fora para o URT-MG por 2 a 0 e fechou a competição com 16 pontos, em sexto lugar.

Os classificados Real Noroeste-ES e Pouso Alegre-MG empataram sem gols, o que deu a liderança para o time mineiro com 26 pontos. O Real terminou em terceiro, com 23. Também classificados, em Feira de Santana (BA), Bahia e Nova Venécia-ES empataram por 1 a 1. O time baiano fechou com vice-líder com 24 pontos, enquanto o time capixaba em quarto, com 22 pontos.

Pelo Grupo A1, em duelo de eliminados, o Porto Velho-RO goleou o Náutico-RR por 8 a 0. Os outros três jogos do grupo serão disputados domingo, porém, já estão definidos os classificados: Amazonas-AM (28), Rio Branco-AC (24), São Raimundo-AM (23) e São Raimundo-RR.

Na primeira fase, os 64 times foram divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro das chaves. Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.

Confira os jogos da 14.ª rodada:

SÁBADO

Porto Velho-RO 8 x 0 Náutico-RR

Crato-CE 1 x 5 Retrô-PE

Afogados-PE 7 x 0 São Paulo Crystal-PB

Globo-RN 1 x 1 Icasa-CE

Sousa-PB 1 x 2 América-RN

Sergipe-SE 2 x 0 Jacuipense-BA

CSE-AL 1 x 0 Juazeirense-BA

Atlético Alagoinhas-BA 0 x 3 ASA-AL

Santa Cruz-PE 1 x 1 Lagarto-SE

Real Noroeste-ES 0 x 0 Pouso Alegre-MG

Inter de Limeira-SP 0 x 1 Caldense-MG

Bahia de Feira-BA 1 x 1 Nova Venécia-ES

URT-MG 2 x 0 Ferroviária-SP

Marcílio Dias-SC x Aimoré-RS

São Luiz-RS x Juventus-SC

Caxias-RS x Azuriz-PR

Próspera-SC x FC Cascavel-PR

DOMINGO

15h

Pacajus-CE x 4 de Julho-PI

Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO

Moto Club-MA x Castanhal-PA

Fluminense-PI x Juventude-MA

Cianorte-PR x Nova Iguaçu-RJ

Portuguesa-RJ x São Bernardo-SP

Paraná-PR x Oeste-SP

Santo André-SP x Pérolas Negras-RJ

16h

Costa Rica-MS x Ceilândia-DF

Operário-MT x Iporá-GO

Brasiliense-DF x Anápolis-GO

Grêmio Anápolis-GO x Ação-MT

Amazonas-AM x Humaitá-AC

São Raimundo-RR x São Raimundo-AM

Rio Branco-AC x Trem-AP