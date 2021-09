Santa Catarina passa por expansão da seca em agosto

O mês de agosto apresentou uma expansão da seca em Santa Catarina, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A informação é da Agência Nacional de Águas (ANA).

A seca é um fenômeno observado quando a incidência de chuvas esperada para determinado período não ocorre. Até por isso, não há registro de seca no Distrito Federal em agosto, período em que a estiagem já é prevista.

O Monitor de Secas, da ANA, registrou diminuição da seca no Paraná, Pernambuco e no Piauí. Já em outros 16 estados, não houve variação do território com seca. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

