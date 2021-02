Santa Catarina: Estado cria programa para aumentar produtividade das lavouras

São Paulo, 03/02 – O governo de Santa Catarina anunciou, nesta quarta-feira, o lançamento do Programa Terra Boa, conforme nota divulgada pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca do Estado. A edição 2021 do programa conta com R$ 56,5 milhões para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário e kits para melhoria de pastagens e do solo, além do incentivo à apicultura e à meliponicultura.

O lançamento ocorreu durante a abertura online do 17º Dia de Campo Agroacelerador, realizada pela Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado (Cooperja). Ainda segundo a nota da secretaria, o programa quer incentivar a aquisição de 200 mil sacas de milho; 300 mil toneladas de calcário; 3 mil kits forrageira; 500 kits apicultura e mil kits solo saudável. No último ano, o programa conseguiu atingir cerca de 70 mil famílias de produtores rurais.

