Santa Catarina: ciclone extratropical deixa estragos em várias cidades

Um ciclone extratropical que atinge Santa Catarina desde a madrugada desta quarta-feira (10) deixou estragos em várias cidades. O fenômeno causou rajadas de vento de cerca de 90 quilômetros por hora. Algumas cidades, como a capital Florianópolis, registraram precipitação de quase 200 milímetros nas últimas 24 horas.

Durante a tarde, a Defesa Civil do estado alertou para a ocorrência de chuva persistente de intensidade forte com alagamentos, risco de enxurradas, deslizamentos e inundações no Litoral Norte e no Vale do Itajaí. A nota cita 28 cidades, entre elas Balneário Camboriú, Blumenau, Garuva, Itajaí e São Francisco do Sul.

Também houve alerta máximo de deslizamento em Joinville durante a tarde.

O secretário da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, pediu cautela à população para sair às ruas.

Segundo a Celesc, companhia de energia elétrica do estado, cerca de 200 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. As regiões mais atingidas são as de Florianópolis, Itajaí e o litoral norte de Santa Catarina.

