Santa Catarina anuncia medidas para minimizar prejuízos com a estiagem

São Paulo, 6 – A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina prevê injetar mais de R$ 60 milhões na economia catarinense nos próximos três anos, fortalecendo a agricultura familiar e minimizando os impactos da estiagem. As medidas fazem parte do Plano de Enfrentamento e Recuperação Econômica, desenvolvido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico (CDE) do Governo do Estado. “Vivemos tempos delicados e o agronegócio catarinense vem passando por grandes desafios”, disse, em nota, o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouvêa. “Desde junho de 2019 estamos com uma forte estiagem e agora estamos em alerta com o novo coronavírus, que certamente terá impactos também no setor produtivo.”

Segundo Gouvêa, o vencimento das parcelas de financiamentos foi prorrogado. “Estamos também em tratativa com o governo federal para prorrogação de dívidas de custeio”, informou. As parcelas de financiamentos contraídos junto ao Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) que venceriam em março, abril, maio ou junho deverão ser pagas no dia 3 de agosto. “É importante ressaltar que os contratos com vencimento após 30 de junho de 2020 não serão prorrogados, assim como aqueles produtores inadimplentes com o FDR/SAR por 90 dias ou mais”, disse a pasta.

Entre os projetos apresentados está o de financiamento do custeio ou capital de giro de agricultores familiares e pescadores, que transformam sua produção e comercializam utilizando Nota de Produtor Rural. Os investimentos devem chegar a R$ 1,5 milhão em todo o Estado. “O projeto prevê financiamentos via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) de até R$ 30 mil, com cinco anos de prazo para pagamento sem juros. Podem participar produtores familiares que comercializem a produção industrializada, própria e legalizada e/ou desenvolva atividade de turismo rural.”

A Secretaria terá ainda um projeto de apoio para pequenos empreendimentos rurais. A intenção é injetar R$ 60 milhões na economia catarinense em três anos. “O projeto da Agricultura prevê o investimento de R$ 1,5 milhão, via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), para subvenção aos juros de financiamentos adquiridos por agricultores e pescadores, num limite de 2,5% ao ano. Os financiamentos seguirão as regras de contrato feito com o agente bancário, em um limite de R$ 100 mil, com até 48 meses para pagar e 18 meses de carência.”