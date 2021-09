Sanofi suspende desenvolvimento de vacina anti-Covid de mRNA

PARIS, 28 SET (ANSA) – A farmacêutica francesa Sanofi anunciou nesta terça-feira (28) que vai interromper os estudos de desenvolvimento da vacina anti-Covid com base na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).

Atualmente, o imunizante já havia apresentado resultados positivos nas fases 1 e 2 – que testam a segurança e a resposta do sistema imune – e iria iniciar a fase 3, que testa a eficácia contra o coronavírus Sars-CoV-2 em um grupo de milhares de pessoas.

Em declaração ao jornal “Le Monde”, o vice-presidente da Sanofi, Thomas Triomphe, afirmou que a situação atual “mostra que não há mais a necessidade da saúde pública para outra vacina de mRNA”, que é a mesma tecnologia usada pelas fórmulas da Pfizer/BioNTech e Moderna, amplamente usadas na Europa.

Por isso, a empresa irá concentrar esforços no desenvolvimento da vacina anti-Covid com proteínas recombinantes e adjuvantes, em uma produção em parceria com o grupo britânico GlaxoSmithKline (GSK). A pesquisa já está na fase 3 e deve finalizar os estudos no quarto trimestre.

Pesquisas vêm mostrando que a combinação de vacinas produzidas com tecnologias diferentes consegue ampliar ainda mais a proteção contra o coronavírus Sars-CoV-2. Triomphe ainda afirmou ao jornal que a farmacêutica continuará a investir na tecnologia de RNA mensageiro – usada pela primeira vez em larga escala por conta da pandemia de Covid-19 – para “ajudar a França e a Europa a terem um arsenal de vacinas de mRNA em uma próxima pandemia ou para outras doenças”.

Em setembro de 2020, a União Europeia anunciou que tinha firmado um contrato com a Sanofi/GSK para a compra de 300 milhões de doses do imunizante. À época, foi o segundo acordo formal firmado pelo bloco europeu – que fechou oito ao todo. Não houve informações sobre o que acontecerá com esse pacto. (ANSA).

