Sangue para melhorar a pele íntima e do rosto: especialista explica procedimento de Anitta

Em um momento de interação com seus seguidores no Instagram, Anitta revelou que é adepta do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), trata-se de um procedimento realizado com seu próprio sangue. Na rede social, a cantora mostrou a sessão e disse realizar tanto no rosto quanto em sua região íntima.

+Thiaguinho se esquiva de Neymar após polêmica de traição e briga em show; entenda

+Amarração espiritual: Tiago Ramos pode ter culpa da fase conturbada de Neymar

“O plasma é um procedimento que estimula todas as células que você tem a produzir células novas, a renovar. É algo que ajuda a renovar a pele, a cor da pele, a tirar manchas, a rejuvenescer”, disse a médica Cassia Cardoso, responsável pelo tratamento de Anitta.

Na ocasião, a poderosa filmou passo a passo do procedimento, que começa com a coleta do sangue. Na sequência, é submetida a injeção do plasma em alguns pontos da pele, depois dois tipos de microagulhamentos, finalizando com a composição de um creme hidratante para uso diário.

A IstoÉ Gente entrou em contato com o Dr. Matheus Rodrigues, dermatologista do Instituto Rana Saleh, que deu mais detalhes sobre o procedimento.

“O Plasma Rico em Plaquetas é um produto derivado do sangue do próprio paciente. O sangue é coletado e processado para separar o plasma, que contém uma concentração elevada de plaquetas. As plaquetas são células sanguíneas que desempenham um papel crucial na coagulação e na regeneração dos tecidos. A utilização do PRP na dermatologia se baseia no fato das plaquetas conterem diversos fatores de crescimento, que apresentam um papel importante nos processos de reparação tecidual, que pode ser utilizado com intuito de rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele, seja ela da face ou da região íntima, conforme utilizado por Anitta”, explica o profissional.

“O uso mais comum do PRP para finalidades estéticas é a sua aplicação imediata após obtenção, ou seja, o profissional da saúde obtém o plasma e utiliza imediatamente na pele do paciente seja como intradermoterapia (aplicação com agulhas nas camadas superficiais da pele) ou após microagulhamento ou Lasers”, completa.