‘Sangramento na cabeça e trincou costela’, diz filho de Carlos Alberto de Nóbrega sobre acidente

Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 87 anos, detalhou o acidente doméstico que o pai sofreu, e revelou que ele caiu da escada.

De acordo com Marcelo, em entrevista ao Fofocalizando (SBT) nesta terça-feira, 14, o acidente causou um sangramento na cabeça e uma costela trincada.

“Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor”, relatou.

Carlos Alberto de Nóbrega está internado desde o último sábado, 11, no Hospital Sírio-Libanês. A previsão, de acordo com o filho, é de que ele volte para casa ainda nesta semana.

“Se Deus quiser, quinta-feira ele já recebe alta, se tudo correr bem”, declarou ele ao programa vespertino.

