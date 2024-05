Sangramento cerebral e queixas de dor: o que se sabe sobre o estado de saúde de Tony Ramos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 17/05/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Na noite de quinta-feira, 16, o consagrado ator Tony Ramos, de 75 anos, deu um susto nos seus admiradores e fãs após ser noticiado que ele foi internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após ter um mau-estar. O veterano precisou ser submetido a uma cirurgia no cérebro após ser constatado um sangramento intracraniano que necessitava drenagem.

Tony Ramos completou este ano 60 anos de carreira, no final do ano passado, sendo 46 anos na Globo. Seu último trabalho no ar foi a novela “Terra e paixão”, no horário nobre da Globo.

A IstoÉ Gente faz um resumo sobre o estado de saúde do ator. Confira abaixo!

Cirurgia

Segundo o boletim médico do hospital, Tony Ramos se encontrava estável na noite de quinta. A cirurgia bem-sucedida para drenar o coágulo (hematoma subdural) foi liderada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho e terminou às 19h30.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável”, informa a nota enviada pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar.

Já na tarde desta sexta-feira, 17, o Hospital Samaritano Botafogo informou que o ator realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje, que mostrou significativa melhora em seu quadro clínico. “Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz o comunicado.

Reclamava de sintomas

A coluna de Mariana Morais, do Correio Braziliense, apurou que Tony Ramos já reclamava de fortes dores de cabeça nos bastidores da trama de Walcyr Carrasco, ‘Terra e Paixão’. Fontes da colunista ainda afirmam que o veterano passava por mudanças bruscas no humor, além de ter reclamado da quantidade de cenas exigidas em um curto espaço de tempo.

Peça cancelada

Devido o estado de saúde de Ramos, a peça “O que só sabemos juntos”, dele com a atriz Denise Fraga, teve as sessões dos dias 17, 18 e 19 de maio canceladas por tempo indeterminado. O Teatro Tuca, em São Paulo, onde acontecem os espetáculos, não divulgou mais informações sobre a política de reembolso. A nossa reportagem entrou em contato com os responsáveis pela peça, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.

“O que só sabemos juntos” marca os 60 anos de carreira de Tony Ramos, que voltou aos palcos após 22 anos. A peça estava em cartaz desde 26 de abril, e todas as sessões tinham ingressos esgotados.

Apoio de amigos e fãs

Por meio das redes sociais, diversos artistas prestaram apoio a Tony Ramos. Thaissa Carvalho disse: “Em oração”; Beth Goulart escreveu: “Orando muito por você”; Carla Daniel escreveu: “Tony é muito querido por todos”; Rosane Gofman disse: “Proteja nosso amigo tão querido, meu Deus!”; Sonia Abrão: “Tem um Brasil inteiro mandando boas vibrações!”.

Internautas também emanaram energias positivas ao ícone da TV brasileira. “Torcendo demais pela recuperação do Tony Ramos. Não se trata apenas de um dos maiores atores brasileiros, mas uma das melhores pessoas que temos por aqui”, escreveu uma fã.

“Todas as melhores energias pro nosso pai! Tony vai ficar bem e descansar em casa com a Lili, sei disso porque ele é uma pessoa incrível e digno das mais belas coisas da vida, um beijo Tony Ramos”, escreveu outra.