Sanepar: Conselho aprova plano de investimentos de R$ 7,859 bi entre 2021 e 2025

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) aprovou seu plano de investimentos entre 2021 e 2025, com volume total de R$ 7,859 bilhões no período. A maior parte dos recursos vai para o capex regulatório, de R$ 7,080 bilhões. A previsão é que os maiores volumes anuais sejam realizados a partir de 2023, com mais de R$ 1,4 bilhão por ano.

Em relação aos segmentos, a companhia vai investir R$ 3,292 bilhões em água e R$ 4,276 bilhões em esgoto no período. Outros investimentos somam R$ 290,3 milhões. O maior volume anual previsto para os serviços de água é em 2025, com R$ 738,7 milhões. Para esgoto, o maior valor está projetado para 2024, com R$ 978,5 milhões.

