Sanepar: Conselho aprova JCP de R$ 151 milhões, a R$ 0,0937 por ação

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) em substituição aos dividendos obrigatórios, no valor total de R$ 151,083 milhões, correspondente a R$ 0,09372721015 por ação ordinária e R$ 0,10309993116 por ação preferencial, resultando para as ações preferenciais um rendimento 10% superior em relação às ações ordinárias. O valor para cada Unit corresponde a R$ 0,50612693478. O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 30 de junho de 2021, sendo que, a partir de 1º de julho, os papéis serão negociados “ex-juros”.

