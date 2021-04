Sanepar: Agepar aprova aumento de 5,7701% na tarifa de água e esgoto

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou nesta quarta-feira, 14, que o conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou um aumento de 5,7701% na tarifa de água e esgoto. A tarifa de R$ 5,6675/m? deverá ser aplicada no período de 30 dias após a publicação da resolução.

O reajuste deriva do resultado da 1ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Sanepar (2ª RTP), homologado pela Agepar.

