Saneamento: relator reafirma que projeto vai à votação nesta terça-feira

O relator da proposta que atualiza o marco legal do saneamento básico, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), reafirmou nesta terça-feira, 3, à reportagem que o projeto deve ir à votação hoje no plenário.

Na Câmara, há lideranças que, insatisfeitas com o texto atual, apostam no atraso da deliberação da matéria em função da sessão do Congresso Nacional. Ela estava programada para começar às 11h, mas foi adiada para as 14h30. Há ainda a previsão de haver forte obstrução em relação ao saneamento por parte da oposição e da bancada do Nordeste.

O plenário da Câmara se reúne somente após a sessão do Congresso. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-SP), disse ontem que o projeto do pacote anticrime também deveria entrar na pauta desta terça.