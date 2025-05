‘Saneamento Básico’: comédia com Fernanda Torres e Wagner Moura retorna ao cinema

Os fãs de Fernanda Torres, Wagner Moura e Lázaro Ramos vão matar a saudade de uma comédia que foi sucesso nos anos 2000. Em maio estará de volta às telonas a obra do diretor Jorge Furtado “Saneamento Básico, O Filme”, de 2007, no dia 29 de maio.

O relançamento faz parte do projeto “Sessão Vitrine Petrobras”, que resgata títulos do cinema nacional e os leva a salas comerciais com preços reduzidos.

“Saneamento Básico, O Filme” conta com atuações também de Paulo José, Camila Pitanga e Bruno Garcia.

+ Jesuíta Barbosa sobre filme de Ney Matogrosso: ‘Veio para dar tapa na cara’

“Foi um enorme prazer trabalhar com esse grupo de atores brilhantes. A gente se divertiu muito e eu acho que essa essa diversão, este prazer que a gente teve ao fazer o filme, está na tela e por isso o filme é tão divertido”, disse Furtado.

O filme conta a história de uma pequena cidade no Rio Grande do Sul com problemas de saneamento. Sem dinheiro para resolver o problema, os moradores encontram uma solução inovadora: se inscrevem em um edital do governo federal para a produção de um filme, na intenção de usar essa verba para construir uma fossa.