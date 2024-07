Sandy usa perfil fake para fazer elogios em fotos de novo affair, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 17:30 Para compartilhar:

A notícia de que Sandy está vivendo um novo affair pegou os fãs de surpresa, nesta semana. O escolhido é o médico Pedro Andrade, primeiro relacionamento da cantora após fim da união com Lucas Lima, em setembro do ano passado, após 24 anos, sendo 15 de casamento.

Para tentar manter a discrição no novo romance, a artista teria criado um perfil fake através do qual estaria tecendo elogios ao gato nas fotos publicadas nas redes sociais. É o que diz o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, em publicação nesta quarta-feira, 31.

De acordo com a coluna, a tática desenvolvida pela famosa para “flertar” com o novo affair foi descoberta pelos fãs. Fontes também teriam revelado ao colunista que a cantora tem um perfil fake desde 2011, cujo nome ela mudaria de tempos em tempos para despistar os curiosos.

Atualmente, o fake se chama Luiza, nome escolhido por Sandy para uma personagem do clipe “Estranho Jeito de Amar”, de 2006, mas também já se chamou “Tullip Lover”, flor preferida da artista.

O perfil fake é fechado e de conhecimento dos fãs mais próximos, contendo apenas 99 seguidores, entre eles seu irmão, o cantor Junior, o médico atual affair da cantora, Luciano Huck, Fernanda Gentil, Tatá Werneck e Fernanda Paes Leme.