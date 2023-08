Sandy, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme relembram seus romances com Paulinho Vilhena

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 1:53 Compartilhe

Sandy foi a convidada do podcast “Quem Pode, Pod” desta terça-feira, 15, e sua participação causou risadas em espectadores. Em conversa com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, as três relembraram seus respectivos romances com Paulinho Vilhena.

Ao revisitar a história de Sandy com seu atual marido, o músico Lucas Lima, Fernanda mencionou o ator. “Você namorou o Paulinho. Aí eu pegava o Paulinho antes, durante não, tá? Não botei chifre em você”, começou.

“E eu tinha raiva de vocês duas porque o Paulinho era o meu ‘crush’ […] Você, quando começou a namorar o Paulinho Vilhena, eu peguei ódio”, confessou Giovanna, que ainda relembrou que FePa perdeu a virgindade com o ator.

“Eu fiquei com ele antes, mas era sempre uma coisa meio ‘friendzone’. O Paulinho era bem solto, ele era muito lindo. Não tinha como, todas as meninas queriam ele”, continuou Fernanda, que ainda louvou Sandy por “segurar Paulinho durante oito meses sem transar”. A cantora e o ator ficaram juntos entre abril de 2000 e janeiro de 2001.

“Mas eu peguei Paulinho também, tá? Depois, muito depois”, continuou a esposa de Bruno Gagliasso.

Na sequência, as três riram e comemoraram o momento. Assista a entrevista completa aqui.

