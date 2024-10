Sandy faz homenagem ao ex-marido, Lucas Lima, por seu aniversário: ‘Muitas coisas bonitas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 16:53 Para compartilhar:

A cantora Sandy, 40 anos, prestou homenagem ao seu ex-marido, Lucas Lima, por seu aniversário, celebrado sexta-feira, 11. Ela usou as redes sociais para compartilhar registros do pai de seu filho, Theo, 10, que está completando 42 anos, com uma declaração muito carinhosa.

Em seu perfil do Instagram, a artista publicou um clique do músico todo sorridente curtindo um passeio na Disney de Paris, na França. No carrossel, ela aproveitou para publicar um vídeo do ex saboreando um lanche.

“Hoje é dia desse “cemporcentista” profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita”, escreveu ela na legenda da postagem.

“E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece! PS: É claro que tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né?”, brincou.

Na mesma publicação, Sandy também se derreteu pela cunhada, Mônica Benini, esposa de Junior Lima desde 2014, que divide a data de aniversário com Lucas.

“E hoje tb é dia dessa cunhadinha diva maravilhosa, mulher potente, criativa, livre, corajosa, super mãe e esposa, que merece toda poesia e tudo de mais lindo do mundo”, declarou Sandy com uma foto das duas juntinhas.

Lucas Lima e Sandy anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento, sendo 15 de casados.

