Sandy é vista em vídeo de Pedro Andrade e reacende rumores de namoro; veja

Pedro Andrade, apontado como namorado de Sandy nos últimos meses, publicou um vídeo postado em seus Stories do Instagram e apagou poucos minutos depois. O motivo? A cantora teria aparecido no canto da gravação, confirmando os rumores de que os dois continuam juntos.

O perfil do Instagram “Circo da Mídia” compartilhou o registro, mostrando cortes com zoom no rosto da cantora. Segundo o perfil, o post foi feito no último fim de semana, enquanto o médico respondia a um seguidor.

Sandy e Pedro não foram vistos juntos publicamente nem nas redes sociais desde que os primeiros boatos de romance surgiram, em 2024. No entanto, ao ser questionada pela revista Quem sobre o interesse das pessoas em seu namoro, Sandy respondeu como se o relacionamento existisse de fato.

“Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”.

O colunista Lucas Pasin, inclusive, afirmou que a cantora e o nutrólogo estariam levando a relação cada vez mais a sério.