Sandy e Lucas separados: Cantora se declarou para o marido há duas semanas: ‘Te amo pra sempre’

Sandy se declarou para Lucas com uma postagem em suas redes sociais duas semanas antes da separação. Em uma postagem feita em conjunto com o então marido, Sandy postou uma foto dos dois e escreveu: ‘15 anos … Te amo pra sempre’.

O casal anunciou o término do relacionamento nesta segunda-feira, 25, depois de 15 anos de casamento. Também por meio de um post em suas redes sociais, Lucas e Sandy anunciaram a separação, e declararam que não a decisão não tinha sido “fácil, nem impulsiva”, escreveram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveu o casal.

Segundo eles, “não teve briga, mágoa, traumas”. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.

Sandy e Lucas destacaram que a família e o amor que construíram “é para sempre” e pediram por respeito e privacidade durante a separação.

“A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”, afirmou o casal.

“Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, concluíram.

