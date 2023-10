Sandy e Lucas Lima passeiam juntos em Lisboa durante turnê

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2023 - 13:29 Compartilhe

Em turnê pela Europa, Lucas Lima e Sandy passearam com Xororó, pai da cantora, no sábado, 7. Em Lisboa, capital de Portugal, o trio visitou a cafeteria Torra Roasting & Coffee e posaram para uma foto com o dono do local.

“Nos sentimos honrados com a vossa visita”, escreveu o dono do estabelecimento no Instagram.

Lucas Lima e Sandy anunciaram o término do relacionamento no final do mês passado. O casal estava junto há 24 anos, sendo 15 de casados. Os dois são pais de Theo, de 9 anos.

Apesar da separação, ambos seguiram amigos e estão em turnê pela Europa desde sexta-feira, 6.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias