Sandy e Lucas Lima detalham separação no ‘Alta Horas’: ‘É uma decisão amadurecida’; assista

01/10/2023 - 8:27

Os cantores Sandy e Lucas Lima, que anunciaram o divórcio na última segunda, 25, deram mais detalhes sobre a separação em entrevista ao Altas Horas, que foi ao ar na noite do sábado, 30. O casal estava há 24 anos juntos e são pais de um menino, Theo, de 9 anos.

O apresentador Serginho Groisman ressaltou que a participação do agora ex-casal estava confirmada antes mesmo do anúncio do divórcio. A cantora iniciou o assunto explicando que a amizade com ao ex ainda existe.

“Realmente, não é uma coisa fácil de fazer. Fica todo mundo sem saber como se portar. A gente fica assim: ‘Meu Deus, e agora, todo mundo olhando para a gente, o que vamos fazer, o que vamos falar’?”, iniciou.

“Mas existe uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. Para mim e para ele não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos e assim que vamos continuar a ser. A gente tem um fruto lindo, a materialização desse amor, que é nosso filho de nove anos, que é a prioridade”, continuou a cantora.

Lucas, então, comentou que a decisão não foi feita do dia para a noite. “É uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo. A gente precisou organizar a gente internamente, o Teo, estruturar, organizar a nossa família para que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o resto do mundo, que é uma coisa extremamente desconfortável de se fazer, de foro íntimo, mas que a gente entende que ela tem que ser do mundo, também”, disse. “Foi um processo longo, de muita conversa, e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. A gente está ressignificando esse amor, e estamos indo bem”, disse o músico, que ainda citou que a decisão teria sido tomada há cerca de um mês e meio. “Não precisa dar números, mas faz um tempinho”, emendou Sandy. “Nós somos melhores amigos e é assim que vai continuar a ser” #AltasHoras pic.twitter.com/pZx7byE5D6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 1, 2023

“Fizemos no momento certo”

“Não foi nada impulsivo, mesmo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que a gente toma a decisão, as pessoas ficam especulando, isso só atrapalha. Tá tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida”, revelou Sandy.

Lucas Lima em sequência ressaltou que conversaram com outros casais de amigos para entender o que estavam sentindo no momento.

“A gente tem conversado com outros amigos, a gente vê que isso que a gente tá passando, isso que a gente sentiu, não é incomum. Muita gente sente. Mas é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim”, revelou.

“Geralmente as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva, uma briga, e usar isso como combustível para tomar essa decisão”, continuou.

“A gente não deixou chegar a esse ponto. Fizemos isso no momento certo”, concordou Sandy.

Turnê na Europa

A dupla ainda destacou que “a família permanece” e que farão shows juntos em uma turnê pela Europa.

“Estamos indo para a Europa essa semana, tenho uma turnê lá e ele vai participar desse turnê. Minha família toda vai estar comigo, vai ser lindo. Levamos todos pra Europa. O trabalho permanece e a família permanece, que é o mais importante de tudo”, contou Sandy.

