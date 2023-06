Sandy é criticada após tirar fotos com fãs separada por grade: ‘Zoológico de ser humano’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 8:36 Compartilhe

A cantora Sandy foi duramente criticada nas redes sociais após suas com alguns fãs viralizarem. Nas imagens compartilhadas, a artista aparece posando com as pessoas, mas com uma grade a separando dos demais.

Nas redes sociais, internautas discutiram o comportamento da cantora, que não teria ultrapassado a grade para atender os fãs.

“A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca”, escreveu uma internauta. “Zoológico de ser humano”, disse outra. “Vendo aqui o programa de fofoca, chocada com a Sandy e o tanto que ela é péssima com os fãs”, afirmou uma terceira.

