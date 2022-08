Sandy comete gafe em coletiva de imprensa e define Pabllo Vittar como trans

Da Redação 17/08/2022 - 3:26 Compartilhe

Sandy realizou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (16) para falar de seu novo projeto, o EP “Nós, Voz, Eles 2”, com colaborações com diversos artistas, entre eles Wanessa Camargo e Ludmilla. As informações são da Quem.

Em determinado momento da entrevista, ao ser questionada se pensou em incluir artistas LGBTQIAP+ no projeto, como Pabllo Vittar e Gloria Groove, Sandy cometeu uma gafe ao se referir a Pabllo como uma pessoa transsexual.

“Eu já não fiz com alguém? Tem a Ludmilla. Ela é LGBTQIAP+, mas não é trans como a Pabllo”, disse Sandy, confundindo a identidade de gênero da cantora, que é drag, mas se define como gay cisgênero –que se identifica com o gênero designado no nascimento.

Sandy também comentou sobre sua amizade com Wanessa Camargo, a falsa rixa entre as duas e a parceria musical em seu disco.

“A parceria com a Wanessa foi uma grande novidade para as pessoas. A gente é amiga há muito tempo, mas teve essa falsa rixa criada pela mídia, pelos fãs, no passado. Foi uma boa oportunidade para mostrar que isso não existe… Antes, tinha essa coisa de criar uma rivalidade entre as mulheres… Foi um encontro superfeliz. Eu não faço se não for verdadeiro. Ficou tudo muito lindo”, disse a cantora.

Além de Wanessa e Ludmilla, “Nós, Voz, Eles 2” terá participações de Agnes Nunes, Vitor Kley, OUTROEU e do pianista Amaro Freitas. A direção musical do trabalho é do músico e marido da cantora, Lucas Lima.