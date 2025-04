Sandy celebra aniversário de Junior e resgata foto de infância ao lado do irmão

Sandy prestou uma linda homenagem ao irmão, Junior Lima, que completa 41 anos nesta sexta-feira, 11. Ela compartilhou clique do cantor e resgatou registro da infância dos dois, acompanhado de uma bela declaração de amor e de parceria.

Na imagem de quando eram crianças, Junior está com o braço quebrado e com olhar atento à irmã, que parece fazer brincadeiras com o caçula.

“Hoje é dia de celebrar a vida do meu irmão! Eu sou só gratidão a Deus e ao universo por ter nascido da mesma barriga e por ter o privilégio de já ter compartilhado tanto dessa vida com essa criatura tão especial e cheia de luz que é você, Junior”, começou ela na legenda da publicação no Feed.

“Que a gente siga compartilhando, de mãos dadas, por todo caminho. Que ele seja de muita saúde, alegria, leveza, paz no coração e muito amor, como você merece. Te amo infinito”, completou ela.

Os filhos do sertanejo Xororó começaram a carreira artística ainda crianças, em 1989, se apresentando pela primeira vez no extinto programa “Som Brasil”, da TV Globo. Eles cresceram sob os olhares do público e mantiveram a dupla até 2007, quando se separaram após 17 anos juntos.

Em 2019, os fãs saudosos puderam matar a saudade em uma turnê que celebrava 30 anos da estreia da dupla: Nossa História.