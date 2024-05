Sandy anuncia shows em São Paulo com renda 100% revertida em doações ao RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 17:12 Para compartilhar:

Uma das mais afinadas vozes do Brasil, Sandy anunciou dois shows na capital paulista nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, revertendo toda a renda em doações em prol do Rio Grande do Sul. As apresentações também marcam uma pausa por tempo indeterminado na agenda de shows da cantora. Os ingressos começaram a ser vendidos no último dia 10 e já estão esgotados.

“Estou passando aqui para me unir a estes milhares, milhões de corações espremidos com tanta tristeza com esta devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei, fiz algumas doações, divulguei algumas maneiras de ajudar, mas senti que eu precisava e podia fazer mais”, disse ela.

“Eu estava para anunciar duas datas de shows, anunciar que vou fazer uma pausa dos palcos, e queria me despedir melhor do meu público, estar perto, dar um grande abraço sonoro. E aí resolvi ressignificar este momento e vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows em prol do Rio Grande do Sul. Estou vendo com a minha equipe a melhor forma de fazermos esse dinheiro chegar para as pessoas”, explicou Sandy por meio de um vídeo divulgado em seu perfil @sandyoficial, no Instagram.

Com cerca de uma hora e meia de espetáculo, sempre permeado por belíssima cenografia, cuidadoso desenho de luz e sonoridade impecável, o set list também fica à altura. A escolha sempre certeira das canções ecoam como “hinos” na plateia contagiada.

Sucessos como “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Areia”, “Respirar”, “Pra Me Refazer”, “Perdida e Salva”, “Pés Cansados”, canções que ganharam versões especiais na voz de Sandy, como “Lugar ao sol”, de Charlie Brown Jr., e algum hit da época de “Sandy e Junior”, são exemplos de momentos que nunca podem ficar de fora.

No último sábado, 11, a cantora compartilhou um vídeo para agradecer e informar o esgotamento dos ingressos e agradecer o apoio do público em prol das vítimas no Rio Grande do Sul.

“Eu tô muito emocionada com isso. Eu tenho os melhores fãs do mundo. E foi muito rápido que os ingressos acabaram, foram horas. Eu só quero agradecer, por que essa causa é muito importante e muito linda, é importante para mim e para o Brasil inteiro. Vocês estão fazendo uma grande contribuição”, agradeceu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Espaço Unimed (@espacounimed)