Sandy anuncia programa com músicas e entrevistas, e ex-marido, Lucas Lima, comemora: ‘Bora!’

A cantora Sandy terá novamente um programa na tevê. Depois de algumas especulações, ela usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 25, para confirmar que estará à frente de uma atração do Multishow e aproveitou para antecipar como será o formato.

O programa tem formato de série com muita música e ainda com alguns convidados. A novidade foi comemorada pelo ex-marido da artista, Lucas Lima, pai de seu único filho, Theo, de 10 anos.

“Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias”, contou ela em uma publicação no Feed do Instagram.

A estreia está programada ainda para o próximo ano, mas a novidade já empolgou os fãs e a cantora também deixou claro que está animada.

“Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades! 💜 Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!! 🤭”, completou ela.

Nos comentários, Lucas Lima comemorou a notícia deixando uma mensagem especial para a ex.

“Boraaaaaa!”, incentivou ele.

Vale lembrar que Sandy, ainda quando formava parceria nos palcos com seu irmão mais novo, Sandy & Junior, tinha um programa nas tardes de domingo na Globo, de título homônimo da dupla de cantores, que foi exibido de 1999 a 2002.

