Sandy & Andrea Bocelli: parceria de décadas

Mais de 25 anos após a primeira parceria, Sandy acompanhará Andrea Bocelli em turnê pelo Brasil. Em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, a cantora volta a se apresentar ao lado do tenor com quem dividiu ao menos dois duetos memoráveis. Em 1997, cantaram a versão de “Vivo Per Lei, Vivo Por Ella’; em 2012, interpretaram “Corcovado”, em Portofino, na costa italiana, e no Jockey Club, em São Paulo. “Só depois de adulta eu passei a ter a dimensão do que era cantar com ele”, escreveu Sandy na rede social. No campo internacional, a artista já realizou belos projetos com Laura Pausini e Jason Mraz.

No último ano ela realizou o primeiro tour internacional da carreira solo nas cidades de Lisboa, Porto, Londres e Dublin. Depois de passar por novelas e séries no começo dos anos 2000, a também atriz acaba de protagonizar o filme Evidências do Amor. No longa, vive um romance com o personagem de Fábio Porchat, ao som do hino eternizado por seu tio e seu pai, a dupla Chitãozinho & Xororó.

A volta do pastelão

Além de terem os nomes parecidos, Liam Neeson e Leslie Nielsen, morto em 2010, estão prestes a ficar mais próximos. É que o primeiro está confirmado como o tenente Frank Drebin no remake de Corra Que a Polícia Vem Aí, eternizado por Nielsen na comédia de 1988. “Estou honrado com a oferta do papel do protagonista e também um pouco nervoso, porque só fiz alguns esquetes muito curtos em programas de TV”, disse. Com estreia prevista para 2025, o ator de A Lista de Schindler já tem uma companhia confirmada no elenco da produção da Paramount: Pamela Anderson, ex-SOS Malibu, que interpretará o mesmo papel de Priscilla Presley no original.

Sem fronteiras para o rap

Dono do maior canal de rap do Brasil no YouTube, Hungria não se limita a encontros com músicos do mesmo gênero. Alok, Ana Castela, Cláudia Leite, Mister Catra e até um dos maiores maestros do País já fizeram parceria com o brasiliense. “Quem imaginou que eu poderia gravar com uma orquestra e ter o João Carlos Martins ao meu lado?”, disse à ISTOÉ, sobre o álbum Atmosfera. O rapper, que acaba de lançar a música “Última Vez”, resume a experiência como um aprendizado. Na nova canção, também celebra a diversidade, uma vez que traz notas clássicas e uma versão acústica: “O que apresentamos para o público é reflexo da mistura cultural que a música proporciona”.

Roma é uma festa

É oficial! Lily Collins está prestes a estrelar a quarta e última temporada de Emily in Paris (Netflix). Agendados para 15 de agosto e 12 de setembro, os últimos episódios da série serão divididos em duas partes, estratégia criada para manter viva a ansiedade dos fãs. “Vulnerável e aventureira” são as palavras que a atriz ­— que também é escritora e filha do músico Phil Collins —escolheu para definir o desfecho do seriado. Com locações em Roma, fica a dúvida se os locais visitados pela protagonista na Itália ficarão tão em evidência quanto os pontos que ela frequentava em Paris, cenário das outras temporadas. Esses locais foram pichados em protestos contra o excesso de fãs de Lily.

Veterano em novas telas

Aos 60 anos de idade e 30 de carreira, Dalton Vigh comemora uma nova fase em 2024. Ele está prestes a estrear nova série do streaming. Na terceira e última temporada de Dom (Prime Video), o ator vive um âncora de telejornal à la William Bonner que, após noticiar os assaltos do “bandido gato”, torna-se vítima do protagonista interpretado por Gabriel Leone. Lançado ao estrelato quando o sucesso dos profissionais se resumia às novelas da TV aberta, não é a primeira vez que Dalton Vigh estrela uma obra nas plataformas digitais. Recentemente ele participou de O Negócio (Max) e A Divisão (Globoplay), também de cunho policial.

O lado bom da geração Z

Influenciadora digital, vegetariana, praticante de muay thai e estudante de Arqueologia. Aos 26 anos, a atriz Caroline Dallarosa representa o que a geração Z tem de melhor. “Muitos estão em uma fase de começar a lidar com as responsabilidades da vida adulta, então eu falo sobre o assunto e as emoções que vêm com isso”, disse à ISTOÉ sobre sua atuação nas redes sociais. No ar em Tá Escrito, filme mais visto da Globoplay e oitavo lugar na bilheteria nacional na semana de estreia, começou a carreira aos 14 anos, quando enviou uma fita de Campo Largo, Paraná, para a emissora carioca. No momento, aproveita os quatro milhões de seguidores para divulgar canais ativos pela causa animal no Rio Grande do Sul.