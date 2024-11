Sandry vê Santos pronto para celebrar volta à elite: ‘Colocá-lo onde nunca deveria ter saído’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 16:14 Para compartilhar:

O Santos fez bela festa nos 3 a 0 sobre o Vila Nova, sábado passado, na Vila Belmiro, que garantiu a “pontuação mágica” na Série B. Mas o Ceará adiou a festa do acesso no domingo. A nova chance ocorre nesta segunda-feira, em visita ao Coritiba, e o volante Sandry vê a equipe preparada para celebrar a volta à elite nacional.

Líder isolado da Série B, com 65 pontos, basta aos santistas somarem os três pontos no Couto Pereira diante do Coritiba. Caso o Sport perca da Chapecoense no domingo, um empate basta, mas os pernambucanos são favoritos. Desta maneira, caso empatem, os santistas teriam de torcer novamente contra o Ceará, que na terça-feira visita o Botafogo, em Ribeirão Preto. Restam nove pontos em disputa e a diferença para o quinto colocado é de oito pontos.

O Santos vem embalado por três vitórias seguidas na Série B, diante de Ceará, Ituano e Vila Nova. Seu compromisso diante do Coritiba está agendado para 21 horas de segunda-feira.

“É manter o foco, a gente vêm de resultados positivos, então é ir lá para Curitiba com foco total, para fazer os três pontos e botar o Santos FC onde ele nunca deveria ter saído”, afirmou Sandry, que deve substituir o suspenso Diego Pituca.

“Sabemos que lá no Couto Pereira é sempre um jogo difícil, já jogamos muitas vezes contra eles lá, mas estamos nos preparando bem durante a semana para fazer uma grande partida”, seguiu o meio-campista, apostando em nova festa da torcida.

“Acho que eles são nosso 12º jogador. Têm sido importante, tanto no Paulista quanto na Série B, e têm nos ajudado na Vila e fora de casa. Então eu tenho certeza que em Curitiba eles vão estar presentes para comemorar com a gente no final do jogo”, concluiu o volante.

A entrada de Sandry não será a única modificação do técnico Fábio Carille. O meia Serginho se machucou e vai dar lugar a Otero, herói diante do Vila Nova ao sair do banco e ser decisivo no triunfo por 3 a 0, no qual deu assistência e anotou um belo gol para fechar o placar.