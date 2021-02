Sandry está ansioso por “quatro partidas da vida” no Santos Volante cumpriu suspensão na última rodada e volta ao time diante do Coritiba

Suspenso na última partida do Peixe, diante do Atlético-GO, Sandry estará de volta ao time na próxima rodada. O volante entrará em campo no sábado, contra o Coritiba, depois de 10 dias sem jogar e não consegue esconder a ansiedade para voltar a disputar uma partida.

– Fiquei fora de apenas um jogo, mas parece que já faz um mês que não entro em campo. Vontade enorme de jogar e contribuir com meu time. Espero voltar a atuar em breve e ajudar o Santos a conquistar os três pontos – afirmou.

O duelo é considerado essencial para o objetivo do Santos de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores da América. São quatro jogos até o final do Campeonato Brasileiro e Sandry sabe a importância de cada ponto.

– Esses últimos quatro jogos serão muito importantes para nós. Serão quatro partidas da nossa vida para buscarmos uma vaga na Libertadores desse ano e podem ter certeza que vamos dar o nosso máximo. Tivemos uma semana cheia, sem partidas no meio, e estamos trabalhando bastante para alcançarmos nossos objetivos – concluiu.

Titular do Santos depois da saída de Diego Pituca, Sandry deve começar jogando no próxima sábado, contra o Coritiba. A partida será na Vila Belmiro, às 19h.

