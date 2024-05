Sandro Pedroso, ex de Susana Vieira, comemora sucesso de lanchonete após viralizar por inauguração vazia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 15:29 Para compartilhar:

O ator Sandro Pedroso compartilhou no seu Instagram sobre o sucesso de sua lanchonete em Anápolis, em Goiás. O artista, que viralizou no início de março ao mostrar a inauguração do local sem um cliente sequer, agora comemora a volta por cima e diz que clientes fazem fila na porta.

+ Quem é Sandro Pedroso, ex-namorado de Susana Vieira

“No começo, foi difícil. Não veio nenhum cliente. Pensei em desistir, mas não perdi a fé e confiei no Senhor, aí a vitória chegou. Continuamos orando e começamos a colher os frutos. Hoje, tenho propostas de empresários para montar redes de franquias. Hoje tem fila de espera para comer um lanche abençoado”, disse. No local é possível encontrar sanduíches a partir de R$ 18 até R$ 40 reais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandro Pedroso (@sandropedroso)