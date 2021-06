Sandro Meira Ricci lamenta cartão amarelo para Germán Cano por comemoração: ‘Faltou bom senso’ Vasco fez parte da história da luta contra o preconceito com gestos bem representativos, dentro ou fora de campo

O Vasco venceu o Brusque neste domingo pela Série B, por 2 a 1, gol um dos gols marcados por Germán Cano, que literalmente levantou a bandeira contra a homofobia. Após a comemoração o artilheiro argentino foi penalizado com cartão amarelo pelo árbitro da partida juiz Salim Fende Chavez.

Como justificativa, o juiz afirmou que não era permitido retirar a bandeira de escanteio do lugar. Durante a transmissão no canal ‘Premiere’, o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci opinou que faltou bom senso a Salim no lance e que Cano não deveria ter sido penalizado.

O Vasco fez parte da história da luta contra o preconceito com gestos bem representativos, dentro ou fora de campo, seja com campanhas de marketing do clube com a divulgação de um manifesto contra o preconceito. O autor do gol da vitória, Léo Matos, também se pronunciou e apoiou a campanha promovida pelo Vasco.

Já o zagueiro do Vasco Leandro Castan causou polêmica nas redes sociais após postar um longo versículo bíblico que fala do arco-íris e da mensagem de Deus a Noé: ‘Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra’. Alguns internautas tiraram a mensagem como uma indireta para o Dia do Orgulho LGBT.

