Sandro Mabel é eleito prefeito de Goiânia

O ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) foi eleito prefeito de Goiânia (GO) com 55% dos votos após apuração de 93% das urnas no segundo turno das eleições municipais de 2024, realizado neste domingo, 27.

Sandro Mabel, no pleito, venceu o adversário Fred Rodrigues (PL).

Mabel integra a coligação “União por Goiânia” (União Brasil, MDB, Pode, Avante, Agir, PRD e Republicanos), tem 65 anos e ensino superior completo, e é apoiado por Ronaldo Caiado (União Brasil);

O político foi deputado estadual entre 1991 e 1995 e federal durante quatro mandatos.