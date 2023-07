Sandra Annenberg relembra carreira como atriz em cena íntima com Edson Celulari

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 17:25 Compartilhe

A jornalista Sandra Annenberg fez a plateia do programa Que História é Essa, Porchat? (GNT) cair na gargalhada ao relembrar os tempos em que atuava e contar uma passagem inusitada ao contracenar com Edson Celulari.

No programa, que vai ao ar nesta terça-feira (25), ela conta que foi desafiada a realizar uma cena totalmente nua com o ator. Corajosa, ela aceitou participar da encenação.

Na época, Sandra tinha 18 anos. Ela interpretou uma prostituta em início de carreira como atriz e precisou contracenar logo com um dos grandes nomes da emissora. Annenberg integrou a equipe de jornalistas da Globo por longos anos, mas iniciou sua trajetória na emissora mundo da atuação.

“Ela era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto… Eu me identifiquei com ela nesse momento”, brincou Sandra, ao lembrar que foi surpreendida com o convite para substituir um nome – não revelado – que foi inicialmente escalado para a produção televisiva.

Walter Avancini, diretor da minissérie, resolveu fazer um teste assim que a novata chegou para as gravações.

“Eu nunca fiz cena, quem dirá nua”, iniciou ela a contar o fato inusitado, ao ser questionada se já havia atuado sem roupas.

A apresentadora diz que aceitou ao ouvir um “então tira a roupa e vai pra cama”.

“Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha”, relatou ela.

O desafio ainda não havia acabado por ali. O susto de verdade veio quando ela descobriu que Edson Celulari seria companheiro de cena:

“Eu fui testada ao extremo porque foi um choque”, disse ela.

